Шмыгаль обещает ликвидировать ГФС до конца года Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года, это одно из условий для второго транша макрофинансовой помощи в 600 миллионов евро от ЕС для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель, передает РБК-Украина.



"Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", — заявил премьер.



Шмыгаль объяснил, что новый орган будет не силовым, а интеллектуальным.



"Наша идеология, это должно быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы — ред.). Не силовым, а интеллектуальным. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий органу", — отметил Шмыгаль.



МинПром



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