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Шмыгаль обещает ликвидировать ГФС до конца года

24.07.20 15:19
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Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года, это одно из условий для второго транша макрофинансовой помощи в 600 миллионов евро от ЕС для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель, передает РБК-Украина.

"Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", — заявил премьер.

Шмыгаль объяснил, что новый орган будет не силовым, а интеллектуальным.

"Наша идеология, это должно быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы — ред.). Не силовым, а интеллектуальным. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий органу", — отметил Шмыгаль.

МинПром

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