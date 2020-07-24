Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Минфин распределил все деньги из фонда борьбы с коронавирусом

24.07.20 13:56
печать
размер текста:

По состоянию на 24 июля правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Таким образом, объем выделенных средств из Фонда достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете на 2020 год для Фонда", – сказано в сообщении.

В том числе 16 млрд грн выделено для системы здравоохранения, 7 млрд грн – для финансирования фонда по безработице. Еще 1,2 млрдвыделено Минсоцполитики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина карантин и имеют детей в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 млрд грн Кабмин направил на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Минфин уточнил, что кассовые расходы средств фонда по состоянию на 22 июля составили 9,7 млрд грн.

Как сообщалось, в апреле Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2020 год", выделив для находящегося в распоряжении Кабмина Фонда борьбы с COVID-19 64,67 млрд грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:03
Китайская провинция Хэбэй решила укрупнить меткомпании
12:58
Распадская сократила добычу угля почти на 30%
12:18
Усиление карантина ставит под вопрос восстановление экономики США
11:58
В СНБО считают что Украине нужно строить ГЭС и ГАЭС
11:35
Владелец Побужского ферроникелевого комбината хочет нарастить выпуск никеля и меди
11:16
Rio Tinto считает завышенными тарифы на электроэнергию для завода в Исландии
10:53
Украина выкупит евробонды-2021 и 2022 за счет евробондов-2033
10:39
Перед новым отопительным сезоном запасы топлива значительно превышают прошлогодние
10:27
Украина разместила еврооблигации на 2 млрд долл.
10:17
U.S. Steel возвращает в строй еще одну печь на комбинате Gary Works
09:56
Северсталь и НЛМК ожидают падения спроса на сталь в РФ на уровне 6-15%
09:33
Несмотря на коронакризис Китай резко нарастил импорт алюминия
09:27
Четверть заробитчан хотели бы навсегда остаться в Польше
08:47
Крупнейший порт Европы резко сократил перевалку руды и угля
08:02
Украина остается на 13 месте в рейтинге Worldsteel
23.07.20
17:48
Нафтогаз заявил о падении добычи газа
17:31
В Украину продолжает поступать уголь из ОРДЛО
17:12
Минфин разместит евробонды на 12 лет под 7,3% годовых
16:56
1,2 млрд евро от ЕС потратят на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики
16:44
Цены на заправках выросли еще на 20-50 копеек
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!