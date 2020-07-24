Распадская сократила добычу угля почти на 30% В первом полугодии 2020 года добыча на всех предприятиях ПАО "Распадская" составила 5,1 миллиона тонн рядового угля, что на 29% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



Во втором квартале пандемия COVID-19 охватила большую часть мира, что значительно осложнило ситуацию на традиционных рынках сбыта компании. В этой связи менеджмент принял решение о приостановке добычи профицитного угля марки ГЖ (semi-soft coking coal) на "Разрезе Распадский" с мая 2020 года.



Объем реализации угольного концентрата увеличился на 2% к показателю 2019 года и составил около 4,2 миллиона тонн, что обусловлено ростом отгрузок на внутреннем рынке.



Экспортные отгрузки сократились на 4% в годовом сравнении за счет отказа от немаржинальных отгрузок на фоне снижающихся цен.



В первом полугодии 2020 года средневзвешенные цены реализации угольного концентрата на внутреннем рынке были ниже на 31%, при этом цены на экспортных направлениях были ниже на 47%, что было обусловлено движением мировых котировок.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



