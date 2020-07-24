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Распадская сократила добычу угля почти на 30%

24.07.20 12:58 , Steelland
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В первом полугодии 2020 года добыча на всех предприятиях ПАО "Распадская" составила 5,1 миллиона тонн рядового угля, что на 29% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Во втором квартале пандемия COVID-19 охватила большую часть мира, что значительно осложнило ситуацию на традиционных рынках сбыта компании. В этой связи менеджмент принял решение о приостановке добычи профицитного угля марки ГЖ (semi-soft coking coal) на "Разрезе Распадский" с мая 2020 года.

Объем реализации угольного концентрата увеличился на 2% к показателю 2019 года и составил около 4,2 миллиона тонн, что обусловлено ростом отгрузок на внутреннем рынке.

Экспортные отгрузки сократились на 4% в годовом сравнении за счет отказа от немаржинальных отгрузок на фоне снижающихся цен.

В первом полугодии 2020 года средневзвешенные цены реализации угольного концентрата на внутреннем рынке были ниже на 31%, при этом цены на экспортных направлениях были ниже на 47%, что было обусловлено движением мировых котировок.

МинПром

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