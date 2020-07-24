Владелец Побужского ферроникелевого комбината хочет нарастить выпуск никеля и меди

Международная инвестиционная группа Solway Investment Group, владеющая ООО "Побужский ферроникелевый комбинат" (ПФК, Кировоградская обл.), намерена расширить выпуск никеля, меди и других цветных металлов на фоне роста спроса на эту продукцию.



Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" управляющий директор и совладелец Solway Investment Group Дан Бронштейн, группа исторически фокусировалась на производстве базовых/цветных металлов, которые были основой развития инфраструктуры, строительства и электрификации в мире (медь, алюминий, цинк, никель).



"В настоящее время мы являемся одним из крупнейших производителей ферроникеля, используемого в производстве нержавеющих и специальных марок стали, необходимых промышленности, транспорте и в производстве бытовых товаров, используемых каждым человеком ежедневно. В свете бурного развития сектора электрического транспорта и связанной с ним инфраструктуры, группа Solway стремится расширить свой бизнес в производстве таких металлов, как никель и медь, на базе существующего портфеля проектов в Азии и Латинской Америке, в том числе в виде новых продуктов, таких как сульфаты никеля и кобальта, напрямую использующихся для производства аккумуляторов питания. Экономические расчеты и благоприятные долгосрочные прогнозы цен на металлы делают наши проекты чрезвычайно интересными для реализации уже сегодня", - пояснил ситуацию Д.Бронштейн в ответ на запрос агентства "Интерфакс Украина".



По его словам, ПФК в настоящее время полностью обеспечен никелевой рудой в качестве сырья для производственного процесса, работает на полную мощность.



"В долгосрочном плане имеются/прорабатываются различные варианты обеспечения высококачественным сырьем", - добавил глава компании.



Как сообщалось, ведущий мировой производитель электромобилей Tesla готов предоставить крупный контракт производителям никеля, приверженным концепции устойчивого развития, заявил глава компании Илон Маск.



Группа Solway имеет диверсифицированный бизнес, владеет основными активами в горнодобывающем и металлургическом секторах. Компании группы зарегистрированы в Швейцарии (операционный центр), Люксембурге и Кипре.



Основные активы группы сконцентрированы в Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке, Украине и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведет деятельность с 2002 года. Solway намерена занять до 10% мирового рынка и войти в десятку крупнейших компаний по производству никеля.



В Украине группа владеет Побужским ферроникелевым комбинатом - единственным в Украине и бывшем Советском Союзе предприятием, производящем в промышленном масштабе ферроникель из бедных окисленных никельсодержащих руд.



ООО "ПФК" создано на базе имущественного комплекса ОАО "Побужский ферроникелевый завод". С 2003 года предприятие приобрела группа Solway Investment Group. ПФК по итогам работы в 2019 году сократило выпуск никеля на 10,2% по сравнению с предыдущим годом - до 14,2 тыс. тонн, общий объем переработанной руды в 2019 году составил 1,353 млн тонн (94,6% к 2018г), что соответствует 74,4 тыс. тонн ферроникеля из рудного сырья (96,7%) или 14,2 тыс. тонн никеля (89,8%).



МинПром

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