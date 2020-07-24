Владелец Побужского ферроникелевого комбината хочет нарастить выпуск никеля и меди

Международная инвестиционная группа Solway Investment Group, владеющая ООО "Побужский ферроникелевый комбинат" (ПФК, Кировоградская обл.), намерена расширить выпуск никеля, меди и других цветных металлов на фоне роста спроса на эту продукцию.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" управляющий директор и совладелец Solway Investment Group Дан Бронштейн, группа исторически фокусировалась на производстве базовых/цветных металлов, которые были основой развития инфраструктуры, строительства и электрификации в мире (медь, алюминий, цинк, никель).
"В настоящее время мы являемся одним из крупнейших производителей ферроникеля, используемого в производстве нержавеющих и специальных марок стали, необходимых промышленности, транспорте и в производстве бытовых товаров, используемых каждым человеком ежедневно. В свете бурного развития сектора электрического транспорта и связанной с ним инфраструктуры, группа Solway стремится расширить свой бизнес в производстве таких металлов, как никель и медь, на базе существующего портфеля проектов в Азии и Латинской Америке, в том числе в виде новых продуктов, таких как сульфаты никеля и кобальта, напрямую использующихся для производства аккумуляторов питания. Экономические расчеты и благоприятные долгосрочные прогнозы цен на металлы делают наши проекты чрезвычайно интересными для реализации уже сегодня", - пояснил ситуацию Д.Бронштейн в ответ на запрос агентства "Интерфакс Украина".
По его словам, ПФК в настоящее время полностью обеспечен никелевой рудой в качестве сырья для производственного процесса, работает на полную мощность.
"В долгосрочном плане имеются/прорабатываются различные варианты обеспечения высококачественным сырьем", - добавил глава компании.
Группа Solway имеет диверсифицированный бизнес, владеет основными активами в горнодобывающем и металлургическом секторах. Компании группы зарегистрированы в Швейцарии (операционный центр), Люксембурге и Кипре.
Основные активы группы сконцентрированы в Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке, Украине и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведет деятельность с 2002 года. Solway намерена занять до 10% мирового рынка и войти в десятку крупнейших компаний по производству никеля.
В Украине группа владеет Побужским ферроникелевым комбинатом - единственным в Украине и бывшем Советском Союзе предприятием, производящем в промышленном масштабе ферроникель из бедных окисленных никельсодержащих руд.
ООО "ПФК" создано на базе имущественного комплекса ОАО "Побужский ферроникелевый завод". С 2003 года предприятие приобрела группа Solway Investment Group. ПФК по итогам работы в 2019 году сократило выпуск никеля на 10,2% по сравнению с предыдущим годом - до 14,2 тыс. тонн, общий объем переработанной руды в 2019 году составил 1,353 млн тонн (94,6% к 2018г), что соответствует 74,4 тыс. тонн ферроникеля из рудного сырья (96,7%) или 14,2 тыс. тонн никеля (89,8%).