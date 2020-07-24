Усиление карантина ставит под вопрос восстановление экономики США Экономические перспективы США ухудшились за последний месяц на фоне повторного введения коронавирусных ограничений в некоторых штатах, при этом существует высокий риск того, что восстановление занятости может сойти на нет к концу года, показал проведенный Reuters опрос экономистов.



Количество случаев заражения коронавирусом в США в четверг достигло 4 миллионов, при этом в среднем каждый час страна выявляет более 2.600 новых случаев - самый высокий показатель в мире. Несколько штатов повторно ввели ограничительные меры, чтобы остановить распространение болезни.



Это вызвало сомнения в устойчивости восстановления занятости и других экономических показателей.



Опрос, проведенный 13-22 июля, показал, что экономика США сократилась на 33,8% в прошлом квартале в годовом исчислении, и экономисты ждут восстановления на 17,8% в этом квартале и на 6,5% в следующем, в то время как предыдущая оценка предусматривала рост на 18,5% и 8,0% соответственно.



“Текущая ситуация представляет собой два риска: некоторым штатам, вероятно, придется приостановить больше потребительской активности, чтобы взять вирус под контроль, а остановка процесса перезапуска (экономики) может нанести более долгосрочный ущерб компаниям и рынку труда”, - сказал Дэвид Мерикл, главный экономист по США в Goldman Sachs.



Goldman Sachs недавно снизил прогноз роста в третьем квартале до 25%, что все еще значительно выше усредненной оценки опрошенных аналитиков, с 33% ранее. В последние месяцы несколько банков последовательно снижали прогнозы на третий квартал.



В последнем опросе большинство экономистов либо снизили, либо оставили прогнозы без изменений по сравнению с прошлым месяцем, причем величина понижений в среднем была намного выше, чем повышений. Это идет вразрез с ожидаемым финансовыми рынками V-образным восстановлением.



Согласно наиболее неблагоприятному сценарию для крупнейшей экономики мира, ВВП упадет на 40,4% во втором квартале, не будет расти в последующие два квартала, снизится на 9,0% в 2020 году и не вырастет в 2021 году.



Более широкий опрос указал на перспективу более слабого роста в следующем году, при этом средние ожидания на первую половину 2021 года снизились по сравнению с июньским опросом.



Почти две трети экономистов, или 35 из 56, ответивших на дополнительный вопрос, сказали, что на возвращение экономики к докризисным уровням уйдет два года или больше.



Остальные сказали, что восстановление произойдет через один-два года, при этом ни один респондент не ожидает, что это займет меньше года.



Экономисты прогнозируют, что Федеральная резервная система будет удерживать ключевую ставку на рекордно низком уровне 0-0,25% как минимум до 2023 года. Прогнозы для всех индикаторов инфляции практически не изменились по сравнению с предыдущим опросом.



“Несмотря на то, что ФРС сохраняет сверхмягкую денежно-кредитную политику, а Конгресс обеспечивает дальнейшую фискальную поддержку, текущие требования к социальному дистанцированию, скорее всего, будут удерживать ВВП намного ниже докризисного тренда, а безработицу - на повышенном уровне в ближайшие годы,” - сказал Пол Эшуорт, главный экономист по США Capital Economics.



Все, кроме одного, из 60 экономистов, сказали, что прогнозы относительно силы восстановления экономики США либо остались примерно на том же уровне, либо ухудшились за последний месяц.



Почти 60%, или 32 из 56 экономистов, назвали риск разворота восстановления занятости к концу этого года высоким или очень высоким. Двадцать три экономиста назвали риск невысоким, в то время как только один указал на очень низкий риск.



“Эпидемиологи считают, что существует большая вероятность второй волны заражений осенью или ранней зимой. Это типичная картина для респираторных инфекций”, - сказал Даниэль Бахман, старший экономист по США в Deloitte, который прогнозирует возобновление спада в четвертом квартале, на 9,8%, что является самым пессимистичным мнением в опросе.



“Нет уверенности в том, что такая вторая волна произойдет - но если она произойдет, мы считаем, что это может подавить экономическую активность и дать нам отрицательный четвертый квартал. Поскольку в эпидемиологическом анализе вторая волна вероятна, мы включаем ее как предположение в наш базовый прогноз”, - добавил он.



МинПром



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