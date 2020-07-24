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Rio Tinto считает завышенными тарифы на электроэнергию для завода в Исландии

24.07.20 11:16 , Металлоснабжение и сбыт
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Транснациональная горнодобывающая корпорация Rio Tinto обратилась в антимонопольное агентство Исландии (ICA) с жалобой на местную энергетическую компанию Landsvirkjun, которая якобы злоупотребляет своим монопольным положением.

Как заявляет Rio Tinto, ее алюминиевый завод ISAL получает электроэнергию по более высокому тарифу, чем другие производители первичного алюминия в Исландии. При этом действующий долгосрочный контракт с Landsvirkjun не позволяет Rio Tinto обратиться к другим поставщикам электроэнергии (хотя иных компаний, способных обеспечить электроэнергией алюминиевый завод, в Исландии нет).

По словам генерального директора Rio Tinto Aluminium Альфа Барриоса, компания больше не может производить алюминий в Исландии, если национальный энергорынок и принятая на нем ценовая система останутся непрозрачными, несправедливыми и неконкурентоспособными на международном уровне.

Ранее Rio Tinto угрожала закрыть ISAL, а в начале июля объявила, что к 31 августа 2021 г. полностью выведет из эксплуатации алюминиевый завод Tiwai Point (или New Zealand Aluminium Smelters, NZAS) в Новой Зеландии. Причем основной проблемой и в этом случае выступили высокие тарифы на электроэнергию.

МинПром

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