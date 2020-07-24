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U.S. Steel возвращает в строй еще одну печь на комбинате Gary Works

24.07.20 10:17 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская металлургическая корпорация U.S. Steel с 1 августа намерена возобновить работу доменной печи № 8 на своем крупнейшем комбинате Gary Works в штате Индиана благодаря получению новых заказов на листовой прокат от автомобилестроительных компаний, строительной отрасли и других клиентов.

ДП-8 является самой маленькой из четырех доменных печей на Gary Works. Ее мощность составляет 1,07 млн т в год. Печь была остановлена в начале апреля из-за падения спроса на стальную продукцию в стране вследствие эпидемии коронавируса.

Американская экономика в последнее время восстанавливается после кризиса, поэтому металлургические компании возвращают в строй ранее остановленные мощности. Ранее U.S. Steel снова запустила две печи на Gary Works и другом своем комбинате Mon Valley, а компания AK Steel, входящая в состав группы Cleveland-Cliffs, возобновила выплавку чугуна на комбинате Dearborn Works.

По оценкам Argus, в целом американские компании восстанавливают мощности по выплавке 5,68 млн т чугуна в год. Правда, в середине июля из-за аварии была остановлена доменная печь производительностью около 2,5 млн т в год на комбинате Burns Harbor корпорации ArcelorMittal.

МинПром

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