U.S. Steel возвращает в строй еще одну печь на комбинате Gary Works Американская металлургическая корпорация U.S. Steel с 1 августа намерена возобновить работу доменной печи № 8 на своем крупнейшем комбинате Gary Works в штате Индиана благодаря получению новых заказов на листовой прокат от автомобилестроительных компаний, строительной отрасли и других клиентов.



ДП-8 является самой маленькой из четырех доменных печей на Gary Works. Ее мощность составляет 1,07 млн т в год. Печь была остановлена в начале апреля из-за падения спроса на стальную продукцию в стране вследствие эпидемии коронавируса.



Американская экономика в последнее время восстанавливается после кризиса, поэтому металлургические компании возвращают в строй ранее остановленные мощности. Ранее U.S. Steel снова запустила две печи на Gary Works и другом своем комбинате Mon Valley, а компания AK Steel, входящая в состав группы Cleveland-Cliffs, возобновила выплавку чугуна на комбинате Dearborn Works.



По оценкам Argus, в целом американские компании восстанавливают мощности по выплавке 5,68 млн т чугуна в год. Правда, в середине июля из-за аварии была остановлена доменная печь производительностью около 2,5 млн т в год на комбинате Burns Harbor корпорации ArcelorMittal.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...