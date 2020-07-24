Украина разместила еврооблигации на 2 млрд долл. Украина разместила еврооблигации на 2 млрд долларов, в то время, как начале июля Украина отменила размещение на 1,75 млрд долларов из-за отставки главы НБУ Якова Смолия. Об этом сообщил Українським Новинам представитель одного из иностранных банков.



"Купон бумаг составил 7,25%. Совокупный спрос при размещении составил более 6 млрд долларов", - отметил он.



Источник уточнил, что бумаги имеют срок погашения в марте 2033 года.



Как сообщалось, в конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.



Ранее сообщалось о том, что Украина планировала в четверг, 23 июля, объявить ускоренное предложение обмена по определенным непогашенным облигациям внешних государственных займов страны со сроком погашения в 2021 и 2022 годах на сумму до 750 млн долларов одновременно с выпуском новых облигаций.



Кроме того, в июле текущего года также наша страна должна погасить 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи.



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