Северсталь и НЛМК ожидают падения спроса на сталь в РФ на уровне 6-15% Согласно ожиданиям компании "Северсталь", в течение 2020 года внутренний стальной спрос сократится по сравнению с прошлым годом на 6-9%.



"Базовый сценарий у нас – -9% по итогам года. Но, возможно, если увидим, что степень восстановления лучше, может быть мы будем говорить про -6 – -7%. Мы считаем, что российский спрос продолжит восстановление в третьем квартале и будет лучше, чем во втором квартале. Но, с точки зрения трендов к прошлому году, полностью падение не будет преодолено, и мы видим продолжающееся снижение рынка год к году. ... На исторические свои объёмы мы не выйдем", - говорят в металлургической компании.



Группа НЛМК оценила падение потребления в России на 10-15% во втором квартале к первому, отмечая, что потребительская активность вернулась к прошлогоднему уровню к концу июня за счёт снятия ограничений, снижения ставки ЦБ и льготной ипотеки.



"Обе компании сохранили 100%-ную загрузку сталеплавильных мощностей российских заводов. НЛМК с активами в России, Европе и США стала продавать больше полуфабрикатов и переориентировала сбыт в Азию, сократив общие продажи на 3% во втором квартале к первому. "Северсталь"снизила отгрузку на 7% квартал к кварталу, реализация на экспорт осталась на высоком уровне – в 44% при традиционных 40%, что ниже, чем ожидалось ещё в середине июня", - сообщает Reuters.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



