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Северсталь и НЛМК ожидают падения спроса на сталь в РФ на уровне 6-15%

24.07.20 09:56 , МеталлСервис
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Согласно ожиданиям компании "Северсталь", в течение 2020 года внутренний стальной спрос сократится по сравнению с прошлым годом на 6-9%.

"Базовый сценарий у нас – -9% по итогам года. Но, возможно, если увидим, что степень восстановления лучше, может быть мы будем говорить про -6 – -7%. Мы считаем, что российский спрос продолжит восстановление в третьем квартале и будет лучше, чем во втором квартале. Но, с точки зрения трендов к прошлому году, полностью падение не будет преодолено, и мы видим продолжающееся снижение рынка год к году. ... На исторические свои объёмы мы не выйдем", - говорят в металлургической компании.

Группа НЛМК оценила падение потребления в России на 10-15% во втором квартале к первому, отмечая, что потребительская активность вернулась к прошлогоднему уровню к концу июня за счёт снятия ограничений, снижения ставки ЦБ и льготной ипотеки.

"Обе компании сохранили 100%-ную загрузку сталеплавильных мощностей российских заводов. НЛМК с активами в России, Европе и США стала продавать больше полуфабрикатов и переориентировала сбыт в Азию, сократив общие продажи на 3% во втором квартале к первому. "Северсталь"снизила отгрузку на 7% квартал к кварталу, реализация на экспорт осталась на высоком уровне – в 44% при традиционных 40%, что ниже, чем ожидалось ещё в середине июня", - сообщает Reuters.

МинПром

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