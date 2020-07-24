Четверть заробитчан хотели бы навсегда остаться в Польше Почти 40% трудовых иммигрантов из Украины хотели бы находиться в Польше дольше планируемого срока, в том числе почти 25% готовы переехать в эту страну на длительный срок. Об этом пишет издание Rzeczpospolita, передает Польское радио.



Так, согласно опубликованному в понедельник отчету Национального банка Польши (Narodowy Bank Polski) на тему иммигрантов в польской экономике, перед пандемией до 38% увеличилась группа иммигрантов из Украины, которые планировали остаться в Польше дольше, при этом 24% хотели бы остаться в стране на длительный срок, а 14% – минимум на три года.



По мнению авторов отчета, это связано с приездом членов семей иммигрантов. Так, 53% украинцев, которые живут в Польше, приезжают туда с членами семьи.



В то же время в документе отмечается, что пандемия коронавируса может уменьшить желание польских фирм нанимать работников из-за рубежа, а также замедлить изменения в особенностях украинской иммиграции в Польшу, которая в последние года все чаще с краткосрочной становилась безвозвратной (поселенческой).



По данным Национального банка Польши, у большинства малых и средних фирм, в которых работали иммигранты, во время пандемии уменьшились доходы. Часть из них сократила количество работников, хотя это не всегда касалось трудовых иммигрантов.



При этом оказалось, что фирмы относились в основном одинаково польским работникам и иммигрантам (уровень оплаты труда почти не отличался).



В то же время авторы отчета констатируют, что пока что массового оттока иммигрантов из Польши нет – в марте и апреле их число уменьшилось на 223 тысяч, то есть на 10% по сравнению с концом февраля этого года.



Кроме того, 73% фирм, которые нанимали до пандемии работников в основном из Украины, и в дальнейшем намерены это делать.



МинПром

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