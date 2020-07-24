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Украина остается на 13 месте в рейтинге Worldsteel

24.07.20 08:02 , Интерфакс-Украина
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Украина по итогам работы металлургических предприятий в июне 2020 года нарастила производство стали на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 1,809 млн тонн, сохранив 13-е место в рейтинге 64 стран-основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В июне зафиксировано падение выплавки стали к июню-2019 в большинстве стран первой десятки, кроме Китая, Турции и Ирана. При этом наибольшее снижение выплавки стали зафиксировано в Японии – на 36,3%.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам июня выглядит следующим образом: Китай (91,579 млн тонн, рост на 4,5%), Индия (6,917 млн тонн, падение на 26,3%), РФ (5,6 млн тонн, "минус" 7,6%), Япония (5,598 млн тонн, падение на 36,3%), Южная Корея (5,097 млн тонн, "минус" 14,3%), США (4,746 млн тонн, падение на 34,5%), Германия (2,475 млн тонн, "минус" 27,3%), Турция (2,799 млн тонн, рост на 4,1%), Иран (2,425 млн тонн, рост на 5,3%) и Бразилия (2,1 млн тонн, падение на 27,1%).

Далее следуют Вьетнам (1,922 млн тонн, больше на 13,4%), Италия (1,810 млн тонн, падение на 13%), Украина (1,809 млн тонн, рост на 9%), Тайвань (КНР, 1,7 млн тонн, снижение на 6%) и Мексика (1,130 млн тонн, "минус" 21,4%).

В июне 64 страны произвели 148,295 млн тонн стали, что на 7% ниже, чем в июне-2019.

За шесть месяцев текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (499,011 млн тонн, рост на 1,4%), Индия (43,127 млн тонн, "минус" 24,2%), Япония (42,209 млн тонн, снижение на 17,4%), США (36,198 млн тонн, "минус" 18,3%), РФ (35,254 млн тонн, меньше на 2,9%), Южная Корея (32,592 млн тонн, падение на 9,5%), Германия (17,457 млн тонн, "минус" 15,7%), Турция (16,290 млн тонн, "минус" 4,1%), Бразилия (14,241 млн тонн, падение на 17,8%) и Иран (13,886 млн тонн, больше на 10,2%).

Далее следуют Вьетнам (10,848 млн тонн, рост на 4,6%), Тайвань (КНР, 10,719 млн тонн, "минус" 6,1%), Украина (10,104 млн тонн, "минус" 7,6%), Италия (10,075 млн тонн, падение на 19,7%) и Мексика (8,157 млн тонн, снижение на 15,8%).

В январе-июне 2020 года 64 страны произвели 873,134 млн тонн стали, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украина в 2019 году произвела 20,8 млн тонн стали и заняла 13-е место (в 2018 году - 21,1 млн тонн, 13-е место).

МинПром

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