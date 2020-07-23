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В Украину продолжает поступать уголь из ОРДЛО

23.07.20 17:31 , РБК Украина
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В Украину продолжают ежемесячно ввозить десятки тысяч тонн контрабандного антрацита, добытого на оккупированной территории. Об этом заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Антрацит, который добывают в ДНР/ЛНР, по-прежнему спокойно заходит в страну под видом "российского импорта", а также поступает затем "невидимо в страны ЕС", - пишет Д.Марунич.

По его данным, в мае на территорию Украины и в страны ЕС поступило 17,5 тыс. тонн антрацита из ОРДЛО. В мае отгружали этот уголь ООО "Восток-Уголь", ООО "Ростуглемет", ООО "Трансуголь, в страны ЕС - через АНО "Центр эффективных логистических решений".

"В июне незаконного антрацита вывезли и отгрузили 19,3 тыс. тонн. Смотрим список компаний - и снова все те же на манеже - ООО "Восток-Уголь", ООО "Ростуглемет", ООО "Трансуголь, ООО ОФ "Западная и лидер поставок - "Центр эффективных логистических решений", - отмечает экономист.

Напомним, в прошлом году Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщало, что из ОРДЛО ежегодно вывозят 2,8 млн тонн угля на 288 млн долл.

Ранее в СМИ сообщалось, что большинство грузоперевозок из ОРДЛО проходят через АНО "Центр эффективных логистических решений", которая является крупнейшим перевозчиком между ОРДЛО и РФ.

МинПром

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