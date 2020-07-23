Минфин разместит евробонды на 12 лет под 7,3% годовых Финальный ориентир доходности долларовых евробондов Украины с погашением в марте 2033 года установлен на уровне около 7,3%, тогда как первоначальный ориентир составлял 7,75%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.



По данным собеседника агентства, спрос к настоящему времени превышает 4 млрд долл. Объем выпуска пока не определен.



Книга заявок открыта, прайсинг ожидается в четверг.



Организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan.



Параллельно Украина планирует 23 июля объявить выкуп еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до 750 млн долл.



Это вторая попытка Украины разместить долларовые евробонды за месяц.



Как сообщалось, ночью 2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на 1,75 млрд долл. под те же 7,3% с возможностью выкупа на 750 млн долл. еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.



Минфин принял решение об отмене сделки из-за того, что уже после завершения размещения вечером 1 июля появилась информация, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.



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