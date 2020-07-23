Цены на заправках выросли еще на 20-50 копеек С 22 на 23 июля ряд операторов АЗС повысили цены на бензины и дизельное топливо на 20–50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", пишет enkorr.



Сеть АЗК Glusco подняла цены на все виды топлива на 50 коп./л: бензин А-92 подорожал до 22,15 грн/л, А-95 — до 24,15 грн/л, а цена на дизтопливо выросла до 23,15 грн/л.



На станциях AMIC топливо подорожало на 29 коп./л: А-92 до 23,91 грн/л, А-95 — 24,93 грн/л, ДТ — до 23,93 грн/л. На 30 коп./л увеличила цены на все виды топлива "Укргаздобыча".



На таких АЗК как "Автопорт", "БРСМ-Нафта", Chipo, Marshal и Mango цены выросли на 10–40 коп./л.



По данным "А-95", средние цены на топливо по Украине 23 июля подорожали на 4–5 коп./л.



Как сообщалось, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.



МинПром



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