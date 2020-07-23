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Роснефть обнаружила новое месторождение с запасами свыше 20 млн тонн

23.07.20 16:25 , Интерфакс
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Дочернее предприятие "Роснефти", "РН-Ванкор", открыло на границе Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа Новоогненное месторождение с извлекаемыми запасами более 20 млн тонн нефти и около 1 млрд куб. м газа, сообщила "Роснефть".

В настоящее время силами корпоративных НИПИ выполняется проектная документация для доразведки Новоогненного месторождения и подготовка его ко вводу в промышленную разработку.

"Новое месторождение было открыто в рамках реализации комплексной программы геологоразведочных работ, направленной на увеличение ресурсной базы проекта "Восток Ойл" – крупнейшего и наиболее перспективного проекта в мировой нефтегазовой отрасли. Ресурсная база месторождений, входящих в "Восток Ойл", на данном этапе составляет порядка 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти", - говорится в сообщении.

Летом этого года "Роснефть" начала реализацию масштабного проекта "Восток Ойл" на Таймыре, который также включит месторождения Ванкорского кластера, участки Пайяхской группы (сейчас принадлежат "Нефтегазхолдингу" бизнесмена Эдуарда Худайнатова, экс-главе "Роснефти"), Восточно-Таймырские активы ООО "Ермак Нефтегаз" (СП "Роснефти" и британской BP).

МинПром

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