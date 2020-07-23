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Кризис неплатежей в украинской энергетике создан искусственно

23.07.20 15:41
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Кризис неплатежей в украинской энергетике имеет искусственное происхождение. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.

"Он создан отдельными ФПГ, которые планировали заработать на импорте энергоносителей и спекуляциях на энергорынке. Причем, их совершенно не волновал тот факт, что зарабатывать они будут за счет фактической остановки таких отраслей, как угольная. То есть ценой миллиардных убытков для государства и потери работы десятками тысяч шахтеров", - заявила она.

В.Гриб напомнила, что народные депутаты инициировали создание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин кризиса в сфере энергетики и коммунальных услуг, установлению лиц, причастных к разрушению энергетического сектора Украины.

"ВСК еще не создана, но уже работает инициативная группа, в состав которой вошли народные депутаты, представители государственных и частных энергокомпаний, независимых профсоюзов и отраслевые эксперты. Мы договорились о том, что будем продолжать работу, независимо от того, проголосует парламент за создание ТСК или нет. Для восстановления законности в энергетике мы будем использовать все возможные легальные инструменты и методы", - сказала она.

По мнению В.Гриб, в первую очередь необходимо разобраться, каким образом в первой половине года был разрешен импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Это привело к нарушению энергетического баланса Украины и стало катализатором нарастания кризиса неплатежей в энергетике. Кроме того, спекулянты получили возможность дестабилизировать рынок электроэнергии.

"Вторая наша задача – разобраться, почему не работает государственная исполнительная вертикаль в энергетике. Как вы знаете, по инициативе профильного энергетического Комитета ВРУ Правительство создало Антикризисный энергетический штаб. Он разработал План преодоления кризиса в энергетической отрасли. Все пункты Плана взаимоувязаны: если хотя бы один не будет выполнен, все закончится провалом", - предостерегает она.

Нардеп подчеркнула, что под документом стоят подписи премьер-министра и и.о. министра энергетики. "Тем не менее, НАК "Энергоатом" позволяет себе не выполнять План. ПАК "Центрэнерго" считают, что это просто рекомендации, и выполнять их не обязательно. Поэтому продолжают закупать газ, пока простаивают шахты. Причем цена угля минимум на 10% ниже цены газа. Такой саботаж со стороны нужно немедленно пресечь. И ТСК разберется, чьи указания выполняют руководители указанных государственных компаний", - уверена она.

"Журналисты и антикоррупционные активисты провели несколько расследований на тему коррупции в энергетике. Согласно результатам расследований, после смены состава НКРЭКУ с энергетического рынка через различные лоббистские схемы было «вымыто» около 20 млрд. грн. Кроме того, на рынке появилась группа трейдеров, связанных с компанией "Центрэнерго", которая за счет перекосов в энергобалансах "зарабатывает" по 1,5 млн. долларов США в сутки. Мы обязательно проверим эту информацию и в тесном сотрудничестве с Правительством, правоохранительными и антикоррупционными органами сделаем все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности", - резюмировала В.Гриб.

МинПром

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