ЕС даст Украине взаймы еще 1,2 млрд евро Украина и Европейский Союз подписали меморандум о новой программе макрофинансовой помощи. Программа рассчитана на 12 месяцев. Об этом во время визита в Брюссель заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.



Д.Шмыгаль отметил, что это уже пятая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза с 2014 года.



"Украина - единственный партнер Европейского союза, которая получила 5 млрд евро макрофинансовой помощи (с 2014 года, включая новую программу, - ред.). Это самый большой пакет ЕС. Продолжительность этой программы - 12 месяцев, процент - 0,125", - отметил премьер.



Он также добавил, что Верховная Рада еще должна ратифицировать меморандум о взаимопонимании и после этого в течение недели Украина получит 600 млн евро.



"1,2 млрд евро для Украины - это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии", - добавил премьер в своем Telegram.



Напомним, в июне Украина получила транш на 500 млн евро от ЕС; это был второй и последний транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи.



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