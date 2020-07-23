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ЕС даст Украине взаймы еще 1,2 млрд евро

23.07.20 15:26 , РБК Украина
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Украина и Европейский Союз подписали меморандум о новой программе макрофинансовой помощи. Программа рассчитана на 12 месяцев. Об этом во время визита в Брюссель заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

Д.Шмыгаль отметил, что это уже пятая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза с 2014 года.

"Украина - единственный партнер Европейского союза, которая получила 5 млрд евро макрофинансовой помощи (с 2014 года, включая новую программу, - ред.). Это самый большой пакет ЕС. Продолжительность этой программы - 12 месяцев, процент - 0,125", - отметил премьер.

Он также добавил, что Верховная Рада еще должна ратифицировать меморандум о взаимопонимании и после этого в течение недели Украина получит 600 млн евро.

"1,2 млрд евро для Украины - это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии", - добавил премьер в своем Telegram.

Напомним, в июне Украина получила транш на 500 млн евро от ЕС; это был второй и последний транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи.

МинПром

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