Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Производство стали на АМКР за полгода упало почти на 8%

23.07.20 15:09 , uaprom.info
печать
размер текста:

"АрселорМиттал Кривой Рог" в первом полугодии 2020 года сократил производство чугуна, стали и проката. Так, за январь-июнь 2020 года АМКР произвел 2,5 млн тонн чугуна, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период минувшего года. Также за полгода 2020 года было произведено 2,4 млн тонн стали (-7,6%), 2,2 млн тонн проката (-4,3%).

"Несмотря на то, что у всех нас работа в первом полугодии 2020 года была значительно осложнена карантинными ограничениями, предприятию все же удалось сохранить объемы производства на приемлемом уровне. В целом производство основных видов продукции было на уровне 90-95% от плановых показателей. В начале второго квартала уровень производства продукции снизился до 80%, однако позднее нам удалось выйти на 90% и выше", - сказал генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо.

Он напомнил, что в первом полугодии были выполнены ремонты доменной печи №9, одной агломашины агломерационного цеха №2 (в том числе в рамках реконструкции установки очистки газа).

"Кроме того, завершили ремонты печи прокатного стана 150-1 и котла № 4 ТЭЦ № 2. В этом году в связи с введением карантина в стране пришлось изменить схему плановых ремонтов и этапы программы модернизации на предприятии. Но мы четко и своевременно определили стратегию на ближайшие месяцы, оптимизировав производственные процессы и работу персонала. Мы намерены поэтапно внедрять стратегию устойчивого развития предприятия, рассчитанную на ближайшие пять лет. Все инициативы по реализации экологических проектов также будут выполнены – это приоритетная задача", - добавил М.Лонгобардо.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:26
ЕС даст Украине взаймы еще 1,2 млрд евро
14:57
Международные резервы НБУ возрастут до 29,8 млрд долл.
14:49
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6%
14:38
ВВП Украины упадет на 6% – НБУ
14:24
ДТЭК запускает пилотный проект по накоплению энергии
14:17
Для Шмыгаля законопроект о локализации оказался довольно жестким
14:08
Газпром может снизить транзит через Украину еще на 10-13 млрд куб. м
13:50
Прибыль НЛМК за полгода упала более чем вдвое
13:32
Прибыль Hyundai во втором квартале рухнула на 75%
13:16
Участие Украины в Green Deal принесет инвестиции в зеленую энергетику
12:51
S&P подтвердила рейтинг Метинвеста, прогноз стабильный
12:45
ЕС получил больше энергии от ВИЭ, чем от ископаемых
12:28
Маск призвал горнодобытчиков производить больше никеля
12:13
Украина лишилась 45% транзита газа из-за Турецкого потока
11:53
Северсталь за полгода потеряла половину прибыли
11:40
От Уруского требуют предоставить план развития стратегических отраслей промышленности
11:21
Электроэнергия должна подорожать, а льготы нужно монетизировать
11:02
Коронакризис не помешает Steel Dynamics запустить завод в Техасе
10:54
В первом полугодии промпроизводство в Донецкой области упало на 11,4%
10:43
В Чили заработал новый медный рудник
22.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!