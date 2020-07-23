Производство стали на АМКР за полгода упало почти на 8% "АрселорМиттал Кривой Рог" в первом полугодии 2020 года сократил производство чугуна, стали и проката. Так, за январь-июнь 2020 года АМКР произвел 2,5 млн тонн чугуна, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период минувшего года. Также за полгода 2020 года было произведено 2,4 млн тонн стали (-7,6%), 2,2 млн тонн проката (-4,3%).



"Несмотря на то, что у всех нас работа в первом полугодии 2020 года была значительно осложнена карантинными ограничениями, предприятию все же удалось сохранить объемы производства на приемлемом уровне. В целом производство основных видов продукции было на уровне 90-95% от плановых показателей. В начале второго квартала уровень производства продукции снизился до 80%, однако позднее нам удалось выйти на 90% и выше", - сказал генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо.



Он напомнил, что в первом полугодии были выполнены ремонты доменной печи №9, одной агломашины агломерационного цеха №2 (в том числе в рамках реконструкции установки очистки газа).



"Кроме того, завершили ремонты печи прокатного стана 150-1 и котла № 4 ТЭЦ № 2. В этом году в связи с введением карантина в стране пришлось изменить схему плановых ремонтов и этапы программы модернизации на предприятии. Но мы четко и своевременно определили стратегию на ближайшие месяцы, оптимизировав производственные процессы и работу персонала. Мы намерены поэтапно внедрять стратегию устойчивого развития предприятия, рассчитанную на ближайшие пять лет. Все инициативы по реализации экологических проектов также будут выполнены – это приоритетная задача", - добавил М.Лонгобардо.



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