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Международные резервы НБУ возрастут до 29,8 млрд долл.

23.07.20 14:57 , Интерфакс Украина
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Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз роста международных резервов в 2020 году с 25,3 млрд долл. до 29,8 млрд долл. (оценка в апрельском маропрогозе - 27,2 млрд долл.), в два последующих года ожидается увеличение до 32,7 млрд долл. (прежняя оценка в 2021 году - 28,6 млрд долл., в 2022-м - 32,3 млрд долл.), сообщается на сайте центробанка по итогам пересмотра макропрогноза в четверг.

Согласно сообщению НБУ также улучшил прогноз сальдо сводного платежного баланса в 2020 году до профицита в 1,1 млрд долл. с дефицита в 1,1 млрд долл.

НБУ также прогнозирует, что в 2021-м профицит сводного платежного баланса составит в 2,4 млрд долл., в 2022-м - в 1,8 млрд долл.

"Национальный банк существенно улучшил прогноз текущего счета на 2020 год - с нулевого дефицита (по старой методологии - с дефицита 1,7% ВВП в апрельском прогнозе) до профицита на уровне 4,4% ВВП", - указано в сообщении на сайте центробанка в четверг.

Согласно обновленному прогнозу регулятор ожидает дефицит текущего счета в 2,8% ВВП в следующем (-3,1% ВВП в апрельском прогнозе) и 4,4% ВВП (-4% ВВП) в 2022-м, указано в сообщении.

Согласно сообщению формирование профицита текущего счета произойдет за счет сокращения импорта из-за падения спроса на товары долгосрочного использования, закрытие границ для путешествий, а также из-за низких цен на энергоносители.

"В то же время за счет сохранению в мире стабильного спроса на продовольствие, негативные последствия пандемии для экспорта ожидаются слабее, чем для импорта. Помимо этого, объем переводов трудовых мигрантов в Украине будет выше, чем ожидалось", - указал НБУ.

МинПром

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