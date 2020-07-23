ВВП Украины упадет на 6% – НБУ Национальный банк Украины (НБУ) резко ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году. Согласно прогнозу НБУ экономика Украины сократится в 2020 году на 6,0%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



При этом ожидается, что в 2021 году восстановительный рост составит 4,0%.



По сравнению с апрельским прогнозом, ожидания НБУ на 2020 год ухудшились на 1 п.п., на 2021 год - на 0,3 п.п.



Напомним, в конце апреля Национальный банк Украины резко ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.



НБУ прогнозировал, что экономика Украины сократится к 2020 году на 5,0%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.



Согласно измененному макропрогнозу, который подготовило Минэкономики, а 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%.



Отметим, в начале июня Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.



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