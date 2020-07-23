Для Шмыгаля законопроект о локализации оказался довольно жестким Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект о локализации, направленный на развитие машиностроения, в действующей редакции не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации Украины и Европейского союза.



"Закон принят в первом чтении. Он является довольно жестким для меня, наших международных партнеров. Он достаточно интересный для нашей промышленности и экономики", - сказал Шмыгаль журналистам в четверг в ходе рабочего визита в Брюссель.



Премьер подчеркнул, что на данный момент задание властей - найти "золотую средину" для того, чтобы поддержать собственную экономику во время кризиса, но, в то же время, не нарушить международные соглашения, которые уже подписаны. Шмыгаль уверен, что возможности доя такого компромисса существуют.



"Пока международные партнеры абсолютно спокойно это воспринимают, так как понимают, что это первое чтение", - отметил он.



Премьер добавил, что позиции правительства состоит в том, что не может идти речь о жесткой локализации, а лишь об использовании неценовых критериев в размере 30% при проведении государственных закупок, которые будут давать некие преференции для товаров, имеющих составляющую украинского производства.



"В действующей редакции он не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации, поэтому правительство будет настаивать на том, чтобы мы отредактировали редакцию совместно с депутатами так, чтобы она не нарушала наших международных соглашений, и не только об ассоциации", - подчеркнул Шмыгаль.



Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект о локализации, направленный на развитие машиностроения, он предполагает преференции при государственных закупках с требованием локализации 25-40% с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15 п.п. с 2024 года.



МинПром



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