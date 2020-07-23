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ДТЭК запускает пилотный проект по накоплению энергии

23.07.20 14:24
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ДТЭК заключил контракт с американской компанией Honeywell на поставку литий-ионной системы накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и ёмкостью 1,5 МВт/ч. ДТЭК и Honeywell приступили к детальному проектированию системы и ее изготовлению, чтобы уже до конца года запустить первую крупнейшую батарею Украины на площадке Запорожской ТЭС (г. Энергодар).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Компания ДТЭК постоянно внедряет инновационные решения и технологии для повышения надежности, экологичности и эффективности энергетической отрасли. Будущее энергетики - это отказ от централизованной энергетической системы и переход к гибкой децентрализованной. Много внимания уделяется возобновляемой энергетике, для стабильной работы которой накопители энергии жизненно необходимы. ДТЭК - движущая сила изменений, которые определят будущее энергетического сектора Украины. Сотрудничество с Honeywell это наш вклад в цели национального масштаба", - сказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

По словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Дмитрия Сахарука, это будет первая в Украине СНЭ промышленного масштаба, которая станет пилотным проектом ДТЭК по наработке оптимальных моделей работы на различных сегментах энергетического рынка страны.

"Для стабильной работы энергосистемы страны важен баланс, необходимы высокоманевровые мощности и накопители энергии. Система накопления электроэнергии позволяет отложить потребление и использование электроэнергии до тех пор, когда это будет нужно потребителям. Батареи будут предоставлять вспомогательные услуги системному оператору НЭК "Укрэнерго", гарантируя надежную работу энергосистемы страны", - сказал Д.Сахарук.

Промышленная система накопления электроэнергии - это новый уровень качества и поддержания стабильности объединенной энергосистемы Украины.

ДТЭК также рассматривает возможность подключения накопителей к своим возобновляемым источниками энергии, но данный вопрос нуждается в дополнительном законодательном урегулировании.

Подписав контракт, ДТЭК присоединился к программе Honeywell Experion Energy, которая позволяет крупным заказчикам разрабатывать и запускать масштабные промышленные системы накопления энергии.

"Наша система управления энергией Experion Energy поможет ДТЭК стать пионером на украинском рынке, позволив создать бизнес-модель управления активами накопления энергии. Также она даст возможность сбалансировать энергосистему по мере увеличения доли возобновляемых источников энергии в Украине", - добавил Эрен Эргин (Eren Ergin), генеральный директор по возобновляемой энергетике и распределенным активам Honeywell Process Solutions.

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