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Газпром может снизить транзит через Украину еще на 10-13 млрд куб. м

23.07.20 14:08 , Интерфакс Украина
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ООО "Оператор ГТС Украины" прогнозирует, что транзит российского природного через территорию страны составит 52-55 млрд куб. м при забронированных 65 млрд куб. м. Об этом сообщил глава оператора Сергей Макогон, передает Интерфакс-Украина.

"Мы связываем такое снижение с запуском "Турецкого потока" из-за чего Турция, Болгария, Греция и с прошлого месяца Румыния начали получать газ из РФ (по этому направлению – ред.)", – пояснил глава компании.

По его словам, в случае запуска в 2021 году второй нитки "Турецкого потока" транзит через ГТС Украины может снизиться еще на 15 млрд куб. м.

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" истек утром 1 января 2020 года. Новый договор между компаниями на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит должен составить по 40 млрд куб. м. Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Транзит природного газа через ГТС Украины в январе-июне 2020 года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (45,1 млрд куб. м). В западном направлении транзитировало 22,9 млрд куб. м (Словакия – 16,9 млрд куб. м, Венгрия – 4,2 млрд куб. м, Польша – 1,8 млрд куб. м), в трансбалканском – 1,9 млрд куб. м (Молдова – 1,5 млрд куб. м, Румыния – 0,4 млрд куб. м).

Несмотря на почти двукратное снижение транзита по сравнению с прошлым годом, "Газпром" полностью оплачивает забронированные транзитные мощности (178 млн куб. в сутки), которые он по итогам января-июня использовал на 78%.

В 2019 году объемы транзита природного газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову выросли на 3% – до 89,6 млрд куб. м, по сравнению с 86,8 млрд куб. м годом ранее.

МинПром

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