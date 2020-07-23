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Прибыль НЛМК за полгода упала более чем вдвое

23.07.20 13:50 , Металлоснабжение и сбыт
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Чистая прибыль российской группы НЛМК в первом полугодии сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,17 раза и составила 366 млн долл., следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA снизился на 18%, до 1,176 млрд долл., его рентабельность осталась на уровне 25%. Выручка сократилась на 18%, до 4,631 млрд долл., свободный денежный поток снизился на 32%, до 635 млн долл.

Во втором квартале 2020 года чистая прибыль НЛМК по отношению к предыдущему кварталу упала в 3,75 раза, до 77 млн долл. Показатель EBITDA уменьшился на 2%, до 582 млн долл., его рентабельность увеличилась до 27% с 24% кварталом ранее. Выручка сократилась на 12%, до 2,174 млрд долл., свободный денежный поток уменьшился на 8%, до 304 млн долл.

Чистый долг в течение второго квартала увеличился на 3% и на 30 июня составил 1,83 млрд долл. Его соотношение к EBITDA составило 0,79х против 0,72х кварталом ранее.

Ранее сообщалось, что прибыль еще одной российской компании, "Северстали", в первом полугодии 2020 г. сократилась в 1,95 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 463 млн долл.
МинПром

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