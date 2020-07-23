Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Участие Украины в Green Deal принесет инвестиции в зеленую энергетику

23.07.20 13:16 , РБК Украина
печать
размер текста:

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудит участие Украины в Green Deal в Брюсселе во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Франсом Тиммермансом. Об этом Д.Шмыгаль сообщил во время визита в Брюссель, передает РБК-Украина.

"Присоединение к Green Deal - это приоритет и Украина прилагает усилия, чтобы получить новые технологии от европейских партнеров, финансовые ресурсы и источники", - сказал Д.Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что параметры соглашения по этому поводу будут обсуждаться в дальнейшем во время встречи.

"Мы понимаем, как много нужно будет сделать в дальнейшем. На саммите в октябре (саммит "Украина - ЕС" - ред.) мы должны выйти с первым драфтом относительно наших приоритетов, наших перспектив, как дальше двигаться. Встреча должна стать первым шагом, где мы будем говорить о конкретизации наших целей", - добавил он.

Европейский "Зеленый курс" (Green Deal) предоставляет дорожную карту с целью повысить эффективное использование ресурсов, перейти к чистой экономике, восстановить биоразнообразие и сократить загрязнение.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:40
Прибыль НЛМК за полгода упала более чем вдвое
13:32
Прибыль Hyundai во втором квартале рухнула на 75%
12:51
S&P подтвердила рейтинг Метинвеста, прогноз стабильный
12:45
ЕС получил больше энергии от ВИЭ, чем от ископаемых
12:28
Маск призвал горнодобытчиков производить больше никеля
12:13
Украина лишилась 45% транзита газа из-за Турецкого потока
11:53
Северсталь за полгода потеряла половину прибыли
11:40
От Уруского требуют предоставить план развития стратегических отраслей промышленности
11:21
Электроэнергия должна подорожать, а льготы нужно монетизировать
11:02
Коронакризис не помешает Steel Dynamics запустить завод в Техасе
10:54
В первом полугодии промпроизводство в Донецкой области упало на 11,4%
10:43
В Чили заработал новый медный рудник
10:37
Во втором квартале мировое потребление алюминия упало на 9%
10:22
Нефть подорожала до 44 долл. за баррель
10:07
В Румынии закрывают завод по выпуску высококачественного проката
09:53
Из-за депутата Скороход в августе Украина может потерять 1 млрд грн
09:30
В мире снизился спрос на никель
09:12
Петиция об увольнении Геруса набрала необходимое число подписей
08:46
Китай отправил первую станцию на Марс
08:04
НБУ обещает выполнить все обязательства перед МВФ
22.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!