Участие Украины в Green Deal принесет инвестиции в зеленую энергетику

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудит участие Украины в Green Deal в Брюсселе во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Франсом Тиммермансом. Об этом Д.Шмыгаль сообщил во время визита в Брюссель, передает РБК-Украина.
"Присоединение к Green Deal - это приоритет и Украина прилагает усилия, чтобы получить новые технологии от европейских партнеров, финансовые ресурсы и источники", - сказал Д.Шмыгаль.
Премьер-министр добавил, что параметры соглашения по этому поводу будут обсуждаться в дальнейшем во время встречи.
"Мы понимаем, как много нужно будет сделать в дальнейшем. На саммите в октябре (саммит "Украина - ЕС" - ред.) мы должны выйти с первым драфтом относительно наших приоритетов, наших перспектив, как дальше двигаться. Встреча должна стать первым шагом, где мы будем говорить о конкретизации наших целей", - добавил он.
Европейский "Зеленый курс" (Green Deal) предоставляет дорожную карту с целью повысить эффективное использование ресурсов, перейти к чистой экономике, восстановить биоразнообразие и сократить загрязнение.