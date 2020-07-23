ЕС получил больше энергии от ВИЭ, чем от ископаемых На территории Европейского Союза впервые произвела больше энергии "зеленая" энергетика, чем получили из ископаемых источников (уголь, нефть и газ). Об этом сообщает Climate Home News.



"Возобновляемые источники впервые сгенерировали в ЕС больше энергии, чем уголь, нефть и газ вместе", - говорится в сообщении.



Согласно данным климатического аналитического центра Ember ветровая, солнечная, гидро - и биоэнергетика сгенерировали 40% электроэнергии в 27 государствах-членах европейского блока в первой половине 2020 года, в то время как энергия, полученная от ископаемого топлива, не превышает 34% электроэнергии.



В результате выбросы углерода в энергетическом секторе ЕС сократились почти на 25% за первое полугодие этого года.



Отмечается, что несмотря на то, что спрос на электроэнергию в Евросоюзе во время пандемии коронавируса снизился на 7%, сама генерация "зеленой" электроэнергии увеличилась на 11%.



Это стало возможным благодаря новым ветровым и солнечным установкам, которые производили рекордную пятую часть электроэнергии в Европе. За это время только в Дании 64% электроэнергии было произведено от ветра и солнца.



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