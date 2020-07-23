Украина лишилась 45% транзита газа из-за Турецкого потока

Украина в этом году транспортировала на 45% меньше газа, чем в 2019 году в связи со строительством "Турецкого потока". Так, было потеряно около 15 млрд кубометров газа-транзита. Об этом заявил во время онлайн-дискуссии о независимости Оператора, генеральный директор компании Сергей Макогон, передает УНН.
"В этом году мы транспортировали на 45% газа меньше, чем в прошлом, 2019 году. Мы связываем такое снижение товаротранспортной работы, транзита, с запуском "Турецкого потока", через который Болгария, Греция, Турция и предыдущий месяц уже Румыния начали получать газ из Российской Федерации. Поэтому где-то примерно 15 млрд кубических метров газа-транзита было потеряно "благодаря" строительству "Турецкого потока", - сказал С.Макогон.
По его словам, если в следующем году будет построена и запущена дополнительная вторая ветвь "Турецкого потока", то, возможно, будет потеряно еще 15 млрд кубометров транзита, так как Венгрия тоже может перейти на получение газа через "Турецкий поток".