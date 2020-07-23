Северсталь за полгода потеряла половину прибыли Чистая прибыль российской компании "Северсталь" по МСФО в первом полугодии 2020 г. сократилась в 1,95 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 463 миллиона долларов, следует из сообщения компании.



Показатель EBITDA уменьшился на 25,4% — до 1,056 млрд долл., его рентабельность снизилась до 31,4% с 33,7% годом ранее. Выручка сократилась на 20% — до 3,367 млрд долл. Свободный денежный поток упал в 2,7 раза — до 244 млн долл.



Во втором квартале чистая прибыль "Северстали" выросла в 5,4 раза относительно предыдущего квартала — до 391 млн долл. Показатель EBITDA снизился на 9,7% — до 501 млн долл., его рентабельность увеличилась до 31,5% с 31,2% кварталом ранее. Выручка уменьшилась на 10,5% — до 1,59 млрд долл. Свободный денежный поток вырос в 3,5 раза — до 190 млн долл.



Чистый долг в течение второго квартала вырос на 31,3% и на 30 июня составил 2,006 млрд долл. Его соотношение к EBITDA увеличилось до 0,8 с 0,6 в предыдущем квартале.



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