Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Северсталь за полгода потеряла половину прибыли

23.07.20 11:53 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Чистая прибыль российской компании "Северсталь" по МСФО в первом полугодии 2020 г. сократилась в 1,95 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 463 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA уменьшился на 25,4% — до 1,056 млрд долл., его рентабельность снизилась до 31,4% с 33,7% годом ранее. Выручка сократилась на 20% — до 3,367 млрд долл. Свободный денежный поток упал в 2,7 раза — до 244 млн долл.

Во втором квартале чистая прибыль "Северстали" выросла в 5,4 раза относительно предыдущего квартала — до 391 млн долл. Показатель EBITDA снизился на 9,7% — до 501 млн долл., его рентабельность увеличилась до 31,5% с 31,2% кварталом ранее. Выручка уменьшилась на 10,5% — до 1,59 млрд долл. Свободный денежный поток вырос в 3,5 раза — до 190 млн долл.

Чистый долг в течение второго квартала вырос на 31,3% и на 30 июня составил 2,006 млрд долл. Его соотношение к EBITDA увеличилось до 0,8 с 0,6 в предыдущем квартале.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:13
Украина лишилась 45% транзита газа из-за Турецкого потока
11:40
От Уруского требуют предоставить план развития стратегических отраслей промышленности
11:21
Электроэнергия должна подорожать, а льготы нужно монетизировать
11:02
Коронакризис не помешает Steel Dynamics запустить завод в Техасе
10:54
В первом полугодии промпроизводство в Донецкой области упало на 11,4%
10:43
В Чили заработал новый медный рудник
10:37
Во втором квартале мировое потребление алюминия упало на 9%
10:22
Нефть подорожала до 44 долл. за баррель
10:07
В Румынии закрывают завод по выпуску высококачественного проката
09:53
Из-за депутата Скороход в августе Украина может потерять 1 млрд грн
09:30
В мире снизился спрос на никель
09:12
Петиция об увольнении Геруса набрала необходимое число подписей
08:46
Китай отправил первую станцию на Марс
08:04
НБУ обещает выполнить все обязательства перед МВФ
22.07.20
18:09
АЗС не успевают менять ценники в сторону увеличения
17:47
Boeing-737 MAX пока летать не будет
17:32
Уруский пообещал привлечь в оборонку 500 тыс. человек на высокие зарплаты
17:09
Нафтогаз повышает цену на газ для населения
16:49
Локализация критически важна для украинского машиностроения – министр
16:47
Украина вернулась к планам размещения и выкупа евробондов
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!