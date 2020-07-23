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Электроэнергия должна подорожать, а льготы нужно монетизировать

23.07.20 11:21 , РБК Украина
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Цену на электроэнергию нужно повысить, а льготы перевести в денежную форму. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире программы "HARD с Влащенко".

Отвечая на вопрос о повышении цены на электроэнергию для населения до уровня рыночной, Д.Гетманцев отметил, что это необходимо делать, а незащищенным слоям населения предоставлять адресные субсидии в денежной форме. Этот подход поддерживает и его коллега Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"Полностью поддерживаю монетизацию [льгот], как и Галина Третьякова – она тоже поддерживает эту идею, это ее комитет. И вообще за этим будущее. Мы не сможем и далее финансировать такой объем льгот. Кроме того льготы часто несправедливые, много льгот получают по поддельным документам или по документам, оформленным с нарушением процедуры. Они обременяют бюджет с одной стороны, с другой и не должны отходить тем людям, которые на них не имеют права. Поэтому я полностью поддерживаю подход монетизации, мы должны переводить льготы в денежную форму. То же касается цены на электроэнергию", - прокомментировал Д.Гетманцев.

Напомним, что цена на электроэнергию для домохозяйств не пересматривалась с марта 2017 года, и составляет: 0,9 грн при потреблении электроэнергии до 100 КВт*ч в месяц, и 1,68 грн при потреблении более 100 КВт*ч.

МинПром

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