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От Уруского требуют предоставить план развития стратегических отраслей промышленности

23.07.20 11:40
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Ясного понимания того, чем будет заниматься новосозданное Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности во главе с вице-премьером Олегом Уруским, нет. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"По словам премьера, первоочередной приоритет ведомства – оборонная высокотехнологичная отрасль, которая имеет значительный потенциал в Украине. Такая аргументация может быть обусловлена опытом работы вице-премьера Уруского в оборонной промышленности, авиатранспортной и космической отраслях, машиностроении. Но точного перечня отраслей, которыми планирует заниматься ведомство, также нет", - сказал М.Магомедов.

Нардеп обратил внимание на то, что в документе указана одна отрасль – оборонно-промышленный комплекс. Но промышленность и ОПК, как правило, имеют разные функции и задачи, отметил он. При создании министерства озвучивались только общие фразы, не дающие четкого понимания о функциях и задачах нового министерства.

М.Магомедов напомнил, что по информации в СМИ, О.Уруский анонсировал следующие результаты работы министерства:

• Привлечение в стратегических отраслях промышленности 500 тыс. человек с высокой зарплатой до 2024 года.

• Ежегодное увеличение отчислений в государственный бюджет в размере ориентировочно от 3 млрд грн за счет дополнительного мультипликационного эффекта в стратегических отраслях промышленности с 2021 года.

• Рост ВВП до 5% ежегодно.

• Увеличение части обрабатывающих отраслей в общей структуре экономики до 20% до 2024 года.

"Непонятно, чем обусловлены приведенные цифры и за счет чего министр планирует обеспечить озвученные результаты. Как можно было просчитать мультипликационный эффект, если даже прямой эффект неизвестен. Такой подход демонстрирует поверхностное отношение правительства к вопросу и не вызывает доверия, несмотря позитивную персональную репутацию вице-премьера. Будем ждать от вице-премьера реальный план развития стратегических отраслей промышленности, который ляжет в основу работы нового министерства", - заявил М.Магомедов.

МинПром

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