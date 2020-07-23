В первом полугодии промпроизводство в Донецкой области упало на 11,4% Промышленное производство Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе–июне 2020 года по сравнению аналогичным периодом предыдущего года сократилось на 11,4%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.



В июне 2020 года объем произведенной продукции был меньше, чем в июне 2019 года, на 1,4%, а по сравнению с маем 2020 года он увеличился на 12,8%.



Как отмечается в сообщении, прирост производства в июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем обеспечен благодаря постепенному восстановлению внутреннего и внешнего спроса на металл и другую продукцию (что стало возможным после смягчения карантина, введенного вследствие пандемии коронавируса), а также за счет дальнейшего повышения нагрузки на генерирующие мощности тепловых электростанций области в единой энергосистеме Украины.



Увеличился в июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем объем продукции в машиностроении региона на 5,3%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 17,7%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 19,9%, производстве химических веществ и химической продукции – на 22,2%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 23,1%.



В то же время с начала 2020 года спад зафиксирован во всех основных видах промышленной деятельности региона, за исключением производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, где выпуск продукции увеличился по сравнению с январем–июнем 2019 года на 5,0%. Сократился в январе–июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 2,4%, производстве химических веществ и химической продукции – на 10,6%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 11,5%, машиностроении – на 13,1%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 14,6%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 15,8%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 21,6%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 28,7%.



Добыча рядового угля в январе–июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилась на 23,6% и составила 4,8 млн.т, а месячная добыча сократилась по сравнению с июнем 2019 года на 39,3%. Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, в январе–июне 2020 года составил 4,3 млн.т, что меньше, чем в январе–июне 2019 года, на 18,4%.



Производство электроэнергии в январе–июне 2020 года составило 5,6 млрд.кВт•час, что по сравнению с январем–июнем предыдущего года меньше на 22,4%. В июне против мая 2020 года достигнут прирост на 22,9%, а по сравнению с июнем 2019 года снижение составило 12,8%.



МинПром



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