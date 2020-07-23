Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Нефть подорожала до 44 долл. за баррель

23.07.20 10:22 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Мировые цены на нефть в четверг утром несколько растут в рамках коррекции после снижения, вызванного данными о неожиданном росте запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,27% — до 44,41 долл. за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,31% — до 42,03 долл. за баррель.

Как сообщило в среду Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 17 июля выросли на 4,9 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижение на 2,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, согласно официальным данным, выросла на 100 тыс. баррелей в сутки до 11,1 млн баррелей в сутки. В результате снижение нефтяных котировок после выхода статистики превышало 1%.

Рынки продолжают оценивать перспективы по спросу на сырье в свете статистики по заражениям коронавирусом. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире уже превысило 15 млн человек, согласно данным университета Джонса Хопкинса. Риски второй волны заражений негативно влияют на прогнозы восстановления мировой экономики, что сказывается и на ожиданиях по нефтяному спросу.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:39
В Чили заработал новый медный рудник
10:37
Во втором квартале мировое потребление алюминия упало на 9%
10:07
В Румынии закрывают завод по выпуску высококачественного проката
09:53
Из-за депутата Скороход в августе Украина может потерять 1 млрд грн
09:30
В мире снизился спрос на никель
09:12
Петиция об увольнении Геруса набрала необходимое число подписей
08:46
Китай отправил первую станцию на Марс
08:04
НБУ обещает выполнить все обязательства перед МВФ
22.07.20
18:09
АЗС не успевают менять ценники в сторону увеличения
17:47
Boeing-737 MAX пока летать не будет
17:32
Уруский пообещал привлечь в оборонку 500 тыс. человек на высокие зарплаты
17:09
Нафтогаз повышает цену на газ для населения
16:49
Локализация критически важна для украинского машиностроения – министр
16:47
Украина вернулась к планам размещения и выкупа евробондов
16:35
В Украине значительно замедлилось падение промпроизводства
16:10
Минэнерго просит направить 140 млн грн из коронавирусного фонда на добычу урана
15:47
Питер Дэвис стал временно исполняющим обязанности главы правления ОГХК
15:26
МВД подписало контракт с ОСЕА на строительство катеров с локализацией 25%
15:03
Центрэнерго перечислило 143 млн грн в счет погашения задолженности перед шахтами
14:51
В Украине появилось Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!