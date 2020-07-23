Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Румынии закрывают завод по выпуску высококачественного проката

23.07.20 10:07 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Румынский производитель заготовки и высококачественного сортового проката Combinatul de Oteluri Speciale (COS) Targoviste сообщил о прекращении производства и увольнении около 1200 сотрудников из-за падения спроса, вызванного коронавирусным кризисом, и отсутствия финансовых средств.

Предприятие, ранее принадлежавшее российской группе "Мечел", было продано в 2013 г. зарегистрированной на Кипре инвестиционной компании Mazur Investments Limited с румынскими собственниками. В том же году завод обанкротился.

В 2019 г. компания Cos Targoviste получила первую за семь лет прибыль в размере 29 млн евро, но в марте 2020 г. предприятие было вынуждено приостановить производство из-за объявления карантина. В течение апреля-мая зарплаты сотрудникам выплачивались за счет государственной помощи. Но когда в июне поддержка была прекращена, выпуск продукции так и не возобновился, так что у компании кончились средства, а высокий уровень задолженности не позволял прибегнуть к новым заимствованиям.

В прошлом году интерес к приобретению COS Targoviste проявляла китайская Sunningwell International Polska, которая сейчас намерена выкупить польский завод Huta Czestochowa. Но сделка сорвалась из-за несогласия с ее условиями одного из кредиторов.

Теперь местный профсоюз призывает румынские власти конвертировать долги компании в акции и спасти завод Cos Targoviste от окончательной ликвидации.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:39
В Чили заработал новый медный рудник
10:37
Во втором квартале мировое потребление алюминия упало на 9%
10:22
Нефть подорожала до 44 долл. за баррель
09:53
Из-за депутата Скороход в августе Украина может потерять 1 млрд грн
09:30
В мире снизился спрос на никель
09:12
Петиция об увольнении Геруса набрала необходимое число подписей
08:46
Китай отправил первую станцию на Марс
08:04
НБУ обещает выполнить все обязательства перед МВФ
22.07.20
18:09
АЗС не успевают менять ценники в сторону увеличения
17:47
Boeing-737 MAX пока летать не будет
17:32
Уруский пообещал привлечь в оборонку 500 тыс. человек на высокие зарплаты
17:09
Нафтогаз повышает цену на газ для населения
16:49
Локализация критически важна для украинского машиностроения – министр
16:47
Украина вернулась к планам размещения и выкупа евробондов
16:35
В Украине значительно замедлилось падение промпроизводства
16:10
Минэнерго просит направить 140 млн грн из коронавирусного фонда на добычу урана
15:47
Питер Дэвис стал временно исполняющим обязанности главы правления ОГХК
15:26
МВД подписало контракт с ОСЕА на строительство катеров с локализацией 25%
15:03
Центрэнерго перечислило 143 млн грн в счет погашения задолженности перед шахтами
14:51
В Украине появилось Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!