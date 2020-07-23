Петиция об увольнении Геруса набрала необходимое число подписей Петиция шахтеров об отставке Андрея Геруса с должности главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг собрала на сайте Офиса президента 25 650 подписей из необходимых 25 тысяч, и передана на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют данные на сайте Офиса президента.



Петиция зарегистрирована Леонидом Шебановым в мае 2020 года от имени шахтеров государственных угледобывающих предприятий. Горняки требуют отставки Геруса и обвиняют его в искусственном создании кризиса на энергорынке и доведении угольной отрасли до банкротства.



"Целых полгода все закрывали глаза, на то что творит Герус, пока все не разрушилось практически окончательно. Когда закроются наши украинские шахты, тогда мы узнаем истинную цену российской электроэнергии, кровавой электроэнергии. Денег не будет у шахтеров - в шахтерских городах жизнь остановится", - говорится в тексте петиции.



Напомним, с 30 июня по 10 июля в Киеве проходила забастовка шахтеров с требованием погасить долги по заработной плате и способствовать возобновлению работы шахт. В итоге государственная компания "Центрэнерго" по указанию Офиса президента и при посредничестве Минэнерго заключила договор о закупке украинского угля по цене импортного паритета ("Роттердам+").



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



