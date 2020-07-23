Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

НБУ обещает выполнить все обязательства перед МВФ

23.07.20 08:04 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Национальный банк Украины (НБУ) полностью и в срок выполнит все взятые на себя меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ) обязательства, сказал глава центробанка Кирилл Шевченко в ходе первой встречи с представителями МВФ 21 июля, сообщается на сайте НБУ в среду.

"Полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить: все обязательства, которые НБУ взял на себя меморандумом об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок", – подчеркнул глава НБУ.

Согласно сообщению, представители МВФ отметили, что во многом макроэкономической стабилизацией последнего пятилетия Украина обязана взвешенной политике центробанка.

Указывается, что во встрече приняли участие глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова-Голлар, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, а также Шевченко и его заместители.

Кроме того, Шевченко вместе с первой замглавы НБУ Екатериной Рожковой, заместителями Дмитрием Сологубом и Олегом Чурием встретились с представителями украинских и международных инвестиционных учреждений, сообщается на сайте центробанка в среду.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:12
Петиция об увольнении Геруса набрала необходимое число подписей
08:46
Китай отправил первую станцию на Марс
22.07.20
18:09
АЗС не успевают менять ценники в сторону увеличения
17:47
Boeing-737 MAX пока летать не будет
17:32
Уруский пообещал привлечь в оборонку 500 тыс. человек на высокие зарплаты
17:09
Нафтогаз повышает цену на газ для населения
16:49
Локализация критически важна для украинского машиностроения – министр
16:47
Украина вернулась к планам размещения и выкупа евробондов
16:35
В Украине значительно замедлилось падение промпроизводства
16:10
Минэнерго просит направить 140 млн грн из коронавирусного фонда на добычу урана
15:47
Питер Дэвис стал временно исполняющим обязанности главы правления ОГХК
15:26
МВД подписало контракт с ОСЕА на строительство катеров с локализацией 25%
15:03
Центрэнерго перечислило 143 млн грн в счет погашения задолженности перед шахтами
14:51
В Украине появилось Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
14:37
США отвоевывают у РФ европейский рынок нефти
14:18
В парламенте заблокировали подписание закона о зеленых тарифах
13:59
В Украине карантин продлят до 31 августа
13:42
В июне импорт в Украину превысил 3 млрд долл.
13:24
В первом полугодии отгрузки ТМК снизились на 13%
13:13
Украина закачала в ПХГ более 21,35 млрд куб. м газа
21.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!