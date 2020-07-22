АЗС не успевают менять ценники в сторону увеличения Сеть AЗС ОККО подняла цены на все виды топлива на 50 коп./л, сообщили enkorr в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.



Стоимость дизтоплива и бензина А-92 на станциях ОККО выросла до 24,99 грн/л, бензина А-95 — до 25,99 грн/л.



Также на 20 коп./л топливо подорожало в сетях Amic и UPG. Так, бензин А-92 и ДТ в Amic подорожали до 23,69 грн/л, А-95 — 24,69 грн/л. 22 июля на станциях UPG розничная цена А-95 установлена на уровне 22,50 грн/л, А-92 — 21,50 грн/л, ДТ — 18,45 грн/л.



Такие сети как "БРСМ-Нафта", Shell, "Маркет", "Авантаж 7", Motto и Mango подняли цены на 10-60 коп/л.



Отметим, 21 июля все виды топлива подорожали на 50 коп./л в сети WOG.



Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 87 коп./л.



По оценкам директора "А-95" Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтоплифво в нынешних условиях составляет 1 грн/л.



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