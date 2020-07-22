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Уруский пообещал привлечь в оборонку 500 тыс. человек на высокие зарплаты

22.07.20 17:32 , Экономическая правда
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Кабмин утвердил постановление о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности без четкого определения таких стратегических отраслей. В прогнозировании влияния новосозданного органа министр Олег Уруский указал привлечение "в стратегических отраслях промышленности 500 тыс. человек с высокой зарплатой" до 2024 года.

Об этом говорится в проекте Постановления, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

В частности, в документе указана только одна отрасль - оборонно-промышленный комплекс.

"Основной задачей такого министерства является формирование и обеспечение реализации государственной политики в сфере функционирования и развития стратегических отраслей промышленности, в первую очередь оборонно-промышленного комплекса", - поясняется в записке к проекту Постановления.

Среди краткосрочных и среднесрочных воздействий, кроме полмиллиона новых рабочих мест, О.Уруский выделил следующие: значительное увеличение бюджетных поступлений и сборов в государственные фонды с 2021 года; ежегодное увеличение отчислений в государственный бюджет в размере ориентировочно от 3 млрд грн за счет дополнительного мультипликационного эффекта в стратегических отраслях промышленности с 2021 года; рост ВВП до 5% ежегодно; увеличение части обрабатывающих отраслей в общей структуре экономики до 20% до 2024 года.

"То, что новый министр обещает привлечение полумиллиона человек в стратегические отрасли промышленности без четкого определения таких отраслей, и Кабмин голосует за это, говорит о том, что к образованию нового ведомства на Грушевского подошли вполне формально", - заявил глава StateWatch Глеб Каневский.

МинПром

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