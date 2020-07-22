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Локализация критически важна для украинского машиностроения – министр

22.07.20 16:49 , РБК Украина
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Локализация производства в машиностроении усилит кооперацию с международными партнерами. Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью агентству РБК-Украина, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Идея с локализацией нужна Украине, ведь тогда и лучший товар будет, и понимание нужд потребителя, и усилена кооперация с международными партнерами", - отметил И.Петрашко.

По словам министра, поддержка локализации - абсолютно верная стратегия, под которую было наработано постановление Минэкономики, не противоречащее Закону о госзакупках и не предусматривает никаких сложностей в отношении с международными партнерами. При этом, локализация критически важна для украинского машиностроения и будет способствовать сотрудничеству с Евросоюзом и США.

"Я уверен, что от внедрения локализации все производители будут довольны - и украинские, и европейские. Считаю, что где-то через 2-3 года мы будем включены в логистические цепочки европейских стран, Германии, прежде всего. Такие процессы для нас очень важны и необходимы", - роезюмировал И.Петрашко.

Как сообщалось, Правительственный комитет поддержал проект Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по локализации производства в секторе машиностроения.

МинПром

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