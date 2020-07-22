Питер Дэвис стал временно исполняющим обязанности главы правления ОГХК Кабинет министров на заседании в среду, 22 июля, согласовал назначение временно исполняющим обязанности главы правления АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) Питера Дэвиса.



Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.



Как сообщалось, ФГИ приказом от 19 февраля назначил нового и.о. главы правления ОГХК Михаила Макарова, согласованного Кабмином, вместо Александра Гладушко. Затем глава Фонда Дмитрий Сенниченко представил М.Макарова и его советников – Татьяну Гогенко и П.Дэвиса.



Однако позднее в Фонде сообщили, что 8 апреля М.Макаров заявил, что не может исполнять обязанности по состоянию здоровья, а и.о. председателя правления стал его первый заместитель П.Дэвис. В итоге приказом Фонда от 25 мая М.Макаров был отстранен от исполнения обязанностей председателя правления АО "ОГХК".



ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.



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