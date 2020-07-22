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МВД подписало контракт с ОСЕА на строительство катеров с локализацией 25%

22.07.20 15:26
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Министерство внутренних дел Украины подписало с французской ОСЕА контракт на строительство патрульных катеров при участии компании "Нибулон". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сегодня мы закладываем первые патрульные катера для Государственной пограничной службы Украины. Подписан контракт с французской компанией ОСЕА", – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил, что партнеры из компании ОСЕА выбрали завод "Нибулон" для частичной локализации производства катеров.

"Эти наши корабли будут называться "корабли компании ОСЕА-Нибулон". В рамках реализации этого проекту Украина получит современные корабли для защиты государственной границы, получит современные технологии в строительстве кораблей. Что в дальнейшем позволит нам самостоятельно обслуживать корабли и развивать собственное производство", – сказал Аваков.

По словам министра внутренних дел, проект предусматривает в течение трех лет строительство для Госпогранслужбы Украины 20 современных патрульных катеров.

В свою очередь генеральный директор ООО СП "Нибулон" Алексей Вадатурский отметил, что предприятие готово выполнить условия контракта в кратчайшие сроки.

Напомним, по условиям рамочного межправительственного соглашения, подписанного в Париже 19 ноября 2019 министрами внутренних дел Украины и Франции, четверть заказа будет выполнен отечественным судостроительным предприятием по французским технологиям.

Соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины 4 марта. Она предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства кораблей на сумму 136,5 млн евро.

МинПром

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