Центрэнерго перечислило 143 млн грн в счет погашения задолженности перед шахтами По состоянию на 21 июля ПАО "Центрэнерго" перечислило угледобывающим предприятиям Украины свыше 143 млн грн в рамках выполнения плана погашения задолженности. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Центрэнерго" сообщает БизнесЦензор.



"Предварительно на июль было заявлено погашение шахтерам 120 млн грн. Однако компании удалось привлечь дополнительные внутренние ресурсы для перевыполнения плана", - сообщает компания.



Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" согласовало условия договора на поставку угля с холдингом ДТЭК после поручения и.о. министра энергетики Ольги Буславец. Для закупки топлива компания планирует взять кредит в одном из государственных банков на 1,3 млрд грн.



"ДТЭК Добропольеуголь" 13 июля начала работать после 4-месячного простоя после подписания контракта с государственным "Центрэнерго" на поставку угля из этих шахт, сообщил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук. "Цена, по которому будет поставляться уголь, привязана к импортному паритету (формула "Роттердам +")", – сказал Д.Сахарук.



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