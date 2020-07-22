США отвоевывают у РФ европейский рынок нефти США увеличили поставки нефти в Европу в июле, вытесняя традиционные для местных переработчиков сорта, в том числе российский Urals, сообщили трейдеры и показали данные судовой статистики в терминале Refinitiv Eikon, передает Reuters.



Россия и остальные участники сделки ОПЕК+, ограничившие добычу, сократили также и экспорт. Снижение поставок сделало их нефть дороже и открыло новые экспортные возможности для США, которые не вошли в сделку.



В июле отгрузки нефти из США в Европу выросли впервые с начала действия пакта ОПЕК+ в мае. Суммарный рост поставок американской нефти составил 600.000 тонн по сравнению июнем до примерно 3,1 миллиона тонн, согласно данным Refinitiv Eikon. В мае поставки были примерно на уровне июня.



РФ как один из ведущих участников соглашения ОПЕК+ старательно работает над соблюдением пакта, в результате чего экспорт российской нефти в Европу планомерно снижается с мая и уже упал до минимального значения за 20 лет.



Европейские НПЗ при этом испытывают острый дефицит сырья и страдают от резкого падения маржи в связи с высокой конкуренцией за партии местных сортов. Многие из них вынуждены снизить загрузку на фоне слабой экономики.



Поставки американской нефти на европейский рынок в июле негативно отразились на котировках местных сортов: например, нефть CPC Blend подешевела до скидки около 1 долл. за баррель к BFOE против премии 50 центов за баррель в начале торговли июльскими партиями, а Urals - до премии 30-40 центов за баррель с премии около 2 долл. за баррель.



Тем не менее участники пакта ОПЕК+ отреагировали на рост поставок альтернативного сырья ещё более суровым сокращением экспорта в августе.



Так, предварительный план отгрузок CPC Blend на август остается на пониженном уровне - 4,5 миллиона тонн, а график для Urals на 1-10 августа продемонстрировал снижение предложения к аналогичному периоду июля на четверть.



Сокращение поставок в августе оказывает поддержку котировкам сортов, отмечают трейдеры, но полагают, что она будет краткосрочной, поскольку США могут быстро компенсировать недостающие объемы.



"Американская нефть давит на местные сорта. Но как только они снижаются, экспортёры ещё больше режут планы поставок. Трейдеры опять на нервах платят премии. Но нефти все меньше и меньше", - сказал трейдер на рынке Urals.



МинПром



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