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В Украине карантин продлят до 31 августа

22.07.20 13:59 , РБК Украина
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Кабинет министров Украины сегодня примет решение о продлении карантина в Украине до конца августа. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, сегодняшнее решение усовершенствует принципы адаптивного карантина.

"У нас планируется продление адаптивного карантина до 31 августа. Мы все видим, что такой подход к карантинным мерам позволяет контролировать уровень заболеваемости в Украине", - сказал он.

Д.Шмыгаль отметил, что ежедневно в Украине проводят от 20 до 30 тыс. тестов.

"Скоро мы дойдем к отметке 1 млн тестов с начала эпидемии", - сказал он.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью РБК-Украина, что Минздрав готовил проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.

МинПром

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