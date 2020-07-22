В Украине карантин продлят до 31 августа

Кабинет министров Украины сегодня примет решение о продлении карантина в Украине до конца августа. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
По его словам, сегодняшнее решение усовершенствует принципы адаптивного карантина.
"У нас планируется продление адаптивного карантина до 31 августа. Мы все видим, что такой подход к карантинным мерам позволяет контролировать уровень заболеваемости в Украине", - сказал он.
Д.Шмыгаль отметил, что ежедневно в Украине проводят от 20 до 30 тыс. тестов.
"Скоро мы дойдем к отметке 1 млн тестов с начала эпидемии", - сказал он.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью РБК-Украина, что Минздрав готовил проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.
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