В июне импорт в Украину превысил 3 млрд долл. Импорт после падения, которое наблюдалось в течение апреля-мая 2020 года, начал расти и за июнь достиг 3,64 млрд долл., что на 20% больше, чем в мае. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.



"Объем налогооблагаемого импорта, после падения в течение апреля-мая, начал расти в июне. Так, за июнь текущего года он достиг 3,64 млрд долл., что на 20% больше мая (3,03 млрд долл.)",- говорится в сообщении.



В целом за І полугодие текущего года объем налогооблагаемого импорта составил 21,93 млрд долларов, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Наибольшее падение налогооблагаемого импорта произошло в следующих товарных группах: порох и взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, спички – 70%; руды, шлак и зола – 66%; летательные и космические аппараты – 61%; свинец и изделия из него – 58%; нитки синтетические или искусственные – 56%.



Однако по отдельным группам товаров объемы налогооблагаемого импорта значительно выросли: молоко и молочные продукты, яйца птицы, натуральный мед (120%); трикотажные полотна (112%); овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни (62%); готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия (35%). Поступления платежей от импорта за июнь 2020 года также вышли на докарантинний уровень. В июне они составили 1,03 млрд долл., тогда как в апреле они составляли 0,84 млрд долл., а в мае - 0,87 млрд долл.



Как сообщалось, согласно данным Гостаможслужбы, за первое полугодие 2020 года в Украину импортировали товаров на более 24,3 млрд долл. по сравнению с первым полугодием 2019 года импорт уменьшился на 3,4 млрд долл., или на 12%). Экспортировали из Украины товаров за этот период на 23 млрд долл. (уменьшение экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 1,6 млрд долл., или 6%).



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