В первом полугодии отгрузки ТМК снизились на 13% Общий объем отгрузки труб предприятиями Трубной Металлургической Компании (ТMK), одного из крупнейших мировых производителей труб для нефтегазовой отрасли, снизился на 13% по сравнению с первым полугодием 2019 года из-за снижения отгрузки бесшовных труб в Российском и Европейском дивизионах и сокращения объёмов отгрузки сварных труб в Российском дивизионе. Это было обусловлено неблагоприятной экономической обстановкой в мире, ставшей следствием пандемии COVID-19 и волатильности цен на нефть.



"Во втором квартале 2020 года макроэкономическая ситуация в мире оставалась сложной и продолжала оказывать давление на уровень спроса на нашу трубную продукцию. Это стало причиной снижения общего объёма наших отгрузок по сравнению с первым кварталом. При этом мы отмечаем некоторое восстановление объёма отгрузок бесшовных труб OCTG в Российском дивизионе, сопровождающееся стабильным спросом на трубы с премиальными резьбовыми соединениями, а также увеличение потребления бесшовных труб промышленного назначения в Европе по сравнению с предыдущим кварталом этого года. Однако мы не ожидаем, что общий уровень потребления трубной продукции серьезно улучшится в ближайшей перспективе", - прокомментировал генеральный директор ТМК Игорь Корытько.



Объём отгрузки бесшовных труб сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за снижения отгрузок бесшовных труб OCTG в Российском дивизионе на 8% и более слабого спроса на бесшовные трубы промышленного назначения в Европейском дивизионе.



Объём отгрузки сварных труб сократился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в результате снижения отгрузок во всех сегментах сварных труб в Российском дивизионе.



Результаты группы включают операционные результаты Российского и Европейского дивизионов, производственные активы которых расположены в России, Румынии и Казахстане.



Для целей сравнения операционные результаты группы представлены без учёта результатов Американского дивизиона (2 января 2020 года ТМК завершила сделку по продаже 100% акций IPSCO Tubulars Inc.).



В ТМК ожидают, что в третьем квартале 2020 года объём отгрузок в Российском дивизионе продолжит находиться под давлением из-за сохраняющейся сложной рыночной ситуации и проведения плановых работ по модернизации и техническому обслуживанию на основных предприятиях Российского дивизиона. Так же ожидается, что объем потребления труб промышленного назначения на европейском рынке продолжит постепенно восстанавливаться.



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