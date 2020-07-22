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Украина закачала в ПХГ более 21,35 млрд куб. м газа

22.07.20 13:13 , УНН
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Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 20 июля увеличился до 21,351 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины закачано 75,35 млн куб. м газа.

Из ПХГ Украины в течение суток газ не отбирался.

При этом в данных за 20 июля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 41,85 млн куб. м, из Венгрии и Польши газ не поступал.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщалось, с ноября 2018-го цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, со следующей весны ее начали уменьшать. По данным Нафтогаза, цена газа для населения в мае снизилась на 21% по сравнению с месяцем ранее. Цена на газ для населения в июне снизилась еще на 6%.

МинПром

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