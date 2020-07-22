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ИнГОК нарастил выпуск железорудного концентрата

22.07.20 12:54 , Интерфакс Украина
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Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-июне текущего года увеличил производство товарного железорудного концентрата на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,815 млн тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в отрасли, в июне произведено 967 тыс. тонн товарного концентрата.

ИнГОК в 2019 году увеличил производство товарного железорудного концентрата на 1,2% по сравнению с предыдущим годом - до 11,052 млн тонн.

Предприятие специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два вида железорудного концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%. Производственная мощность - 14 млн тонн железорудного концентрата в год.

ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк, 71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".

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