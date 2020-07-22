Пересмотр Соглашения об ассоциации возможен с января 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует, что пересмотр условий Соглашения об ассоциации с Евросоюзом начнется в январе 2021 года.



Об этом министр экономики Игорь Петрашко сказал в интервью "РБК-Украина".



"В соответствии с положениями Соглашения мы имеем 5 лет до просмотра. И в январе мы уже сможем начать официальные переговоры о пересмотре. Пять лет у нас был своего рода stand still", - сказал он.



По его словам, сейчас происходят неофициальные консультации, проходит совместная экспертная оценка.



"В октябре будет следующий саммит Украина-ЕС, где наверняка уже будут очерчены шаги и договоренности, по которым и будем работать с января нового года", - добавил министр.



Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании у 21 июля одобрила в первом чтении законопроект №3739, который предусматривает преференции для отечественного машиностроения, что противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.



Евросоюз ранее выразил серьезную обеспокоенность текстом этого законопроекта, а также проекта постановления Кабмина, который еще не был одобрен, относительно ограничений по импортной машиностроительной продукции в системе публичных закупок.



В Соглашении об ассоциации Украины с ЕС есть отдельная глава, посвященная государственным закупкам. Одним из принципов является недискриминационность. Отдельно указано, что описание работ, товаров и услуг не должно содержать конкретного места происхождения (кроме случаев, когда это обосновывается предметом контракта) и условия основания участников тендеров в той же стране, что и заказчик.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



