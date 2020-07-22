Сегодня Кабмин должен утвердить ГК Нафтогаз Украины поставщиком последней надежды Кабинет министров Украины в среду планирует утвердить ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года как победителя конкурса.



Кроме того, в повестку заседания вынесен вопрос продления на шесть месяцев сроков заключения шести соглашений о разделе продукции (СРП): между "Укргазвыдобування" (УГВ) и канадской Vermilion по Балаклейскому и Ивановскому участкам, УГВ – по Берестянскому и Бузовскому, "ДТЭК" (в лице Oil&Gas overseas trading B.V. и ООО "Нафтогазэксплуатация") – по Зинковскому, Geo Alliance – по Софиевскому, Ukrainian Energy LLC (действует от лица американской Aspect Energy) – по Варвинскому, "ВЕЛЛ КО" Зиновия Козицкого – по Угновскому.



Как сообщалось, в начале июня 2020 года НКРЭКУ внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля 2020 года. Для смены поставщика необходимо будет направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора поставки, и он обеспечит перевод клиента на себя. При этом участие или получение подтверждения со стороны существующего поставщика для домохозяйства в процессе не потребуется. Поставка газа новым поставщиком начинается со дня регистрации потребителя в соответствующем реестре.



Вторым необходимым шагом для открытия рынка стало проведение конкурса по отбору поставщика последней надежды. Министерство энергетики определило ППН ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", ценовое предложение которого составило 2 тыс. 711,86 грн за тыс./куб. м с НДС с наценкой 0%.



ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.



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