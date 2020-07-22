Мексика хочет заменить на рынке автолиста Китай

Правительство Мексики предложила ряду зарубежных компаний, включая металлургические, перенести свои производственные мощности в эту страну из Азии, чтобы получить доступ на рынок США. Об этом сообщила министр экономики Мексики Грасиэла Маркес.
По ее словам, новое североамериканское торговое соглашение USMCA, вступившее в силу в начале июля 2020 г., выставляет жесткие требования по уровню локализации производства автомобилей и автокомпонентов из стали и алюминия.
Поэтому Министерство экономики Мексики предложило нескольким зарубежным компаниям, включая корейскую Posco, японские Nippon Steel и Mitsubishi, а также зарегистрированную в Люксембурге Ternium, построить в Мексике новые заводы по производству автолиста. По данным Reuters, никто из потенциальных инвесторов ответа на это предложение не дал.
Как заявляет Г.Маркес, правительство Мексики стремится привлечь в страну компании, чьи производственные мощности сегодня находятся в Китае, Сингапуре или Вьетнаме. Для азиатских товаров дорога на американский рынок может быть перекрыта или затруднена, тогда как Мексика в этом плане более надежна.